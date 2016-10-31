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    В автобусе Баку-Сумгайыт задержан карманник - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В автобусе, следовавшем по маршруту Баку-Сумгайыт, задержан карманник.

    Как сообщает Report, оперативники Абшеронского районного управления полиции задержали Фарида Сафарова, у которого при себе был 1 целлофановый пакет с героином. 

    Из его показаний следствию в Абшеронском РУП выяснилось, что он занимался карманным воровством. Ф.Сафаров в основном крал в автобусах, следовавших из Баку в Сумгайыт. 

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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