    В Астаринском районе умер 10-месячный младенец

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 21:09
    В Астаринском районе умер 10-месячный ребенок.

    Об этом сообщает южное бюро Report.

    По предварительной информации, у жителя села Сиякю  Эльджана Талех оглу Гасанзаде 2024 года рождения поднялась температура.

    Родители ребенка, подумав, что он отравился, дали ему выпить воду с пищевой содой. Состояние ребенка ухудшилось, и родственники сначала доставили его в сельскую больницу Шюрюк, а затем в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    Несмотря на усилия врачей, спасти младенца не удалось. Его тело было передано по назначению.

    По факту ведется расследование

    ребенок   Астаринский район   гибель  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Astarada 10 aylıq körpə ölüb

