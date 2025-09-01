В Астаринском районе умер 10-месячный младенец
Происшествия
- 01 сентября, 2025
- 21:09
В Астаринском районе умер 10-месячный ребенок.
Об этом сообщает южное бюро Report.
По предварительной информации, у жителя села Сиякю Эльджана Талех оглу Гасанзаде 2024 года рождения поднялась температура.
Родители ребенка, подумав, что он отравился, дали ему выпить воду с пищевой содой. Состояние ребенка ухудшилось, и родственники сначала доставили его в сельскую больницу Шюрюк, а затем в Лянкяранскую центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти младенца не удалось. Его тело было передано по назначению.
По факту ведется расследование
