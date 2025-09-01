В Астаринском районе умер 10-месячный младенец

В Астаринском районе умер 10-месячный ребенок.

Об этом сообщает южное бюро Report.

По предварительной информации, у жителя села Сиякю Эльджана Талех оглу Гасанзаде 2024 года рождения поднялась температура.

Родители ребенка, подумав, что он отравился, дали ему выпить воду с пищевой содой. Состояние ребенка ухудшилось, и родственники сначала доставили его в сельскую больницу Шюрюк, а затем в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти младенца не удалось. Его тело было передано по назначению.

По факту ведется расследование