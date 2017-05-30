 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Астаре в кафе школьник нанес ножевое ранение официанту

    Задержан подросток, подозреваемый в совершении преступления

    Астара. 30 мая. REPORT.AZ/ В Астаринском районе в кафе школьник нанес ножевое ранение официанту.

    Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в одном из кафе на астаринском бульваре.

    Работающий в кафе официантом Мурад Фазиль оглу Гуламзаде 1993 г.р., проживающий в Астаре по адресу проспект Гейдара Алиева, получил ножевое ранение от 16-летнего школьника Али Мамедзаде.

    Раненый был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с помощью окружающих. Как сообщили местному бюро Report в больнице, М.Гуламзаде поставлен диагноз колото-резаные раны передней брюшной стенки, грудной клетки и левого бока. Он был прооперирован.

    Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан А.Мамедзаде, подозреваемый в совершении преступления.

    По факту начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi