В Астаре в кафе школьник нанес ножевое ранение официанту

Астара. 30 мая. REPORT.AZ/ В Астаринском районе в кафе школьник нанес ножевое ранение официанту.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в одном из кафе на астаринском бульваре.

Работающий в кафе официантом Мурад Фазиль оглу Гуламзаде 1993 г.р., проживающий в Астаре по адресу проспект Гейдара Алиева, получил ножевое ранение от 16-летнего школьника Али Мамедзаде.

Раненый был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с помощью окружающих. Как сообщили местному бюро Report в больнице, М.Гуламзаде поставлен диагноз колото-резаные раны передней брюшной стенки, грудной клетки и левого бока. Он был прооперирован.

Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан А.Мамедзаде, подозреваемый в совершении преступления.

По факту начато расследование.