В Астаре произошло землетрясение
Происшествия
- 19 января, 2026
- 23:30
В Астаринском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18 км к западу от станции Астара, очаг залегал на глубине 4 км.
Землетрясение не ощущалось.
