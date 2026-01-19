В Астаре произошло землетрясение

В Астаринском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18 км к западу от станции Астара, очаг залегал на глубине 4 км.

Землетрясение не ощущалось.