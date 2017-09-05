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    В Астаре перевернулся автомобиль, есть пострадавший

    По факту начато расследование

    Астара. 5 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна личность тяжело пострадавшего в аварии в Астаринском районе.

    Как передает южное бюро Report, это житель районного села Тахтанакеран Назим Азизага оглу Ибрагимов 1972 г.р.

    Во время движения на автомобиле марки "Нива" Н. Ибрагимов потерял управление и совершил аварию. В больнице местному бюро Report сообщили, что у него перелом поясничных позвонков.

    Напомним, что ранее сообщалось об аварии в Астаринском районе на территории села Мики. Житель села Тахтанакеран совершил аварию и был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с тяжелой травмой.

    По факту начато расследование.

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