В Астаре перевернулся автомобиль, есть пострадавший

Астара. 5 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна личность тяжело пострадавшего в аварии в Астаринском районе.

Как передает южное бюро Report, это житель районного села Тахтанакеран Назим Азизага оглу Ибрагимов 1972 г.р.

Во время движения на автомобиле марки "Нива" Н. Ибрагимов потерял управление и совершил аварию. В больнице местному бюро Report сообщили, что у него перелом поясничных позвонков.

Напомним, что ранее сообщалось об аварии в Астаринском районе на территории села Мики. Житель села Тахтанакеран совершил аварию и был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу с тяжелой травмой.

По факту начато расследование.