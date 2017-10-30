В Астаре молодой человек повесился из-за того, что его любимую обручили с другим

Астара. 30 октября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло самоубийство.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в поселке Киджэбэ.

Так, 22-летний Ибрагимов Назим Эльвин оглу совершил самоубийство в своем доме. По словам его близких, причиной суицида послужил тот факт, что его любимую обручили с другим.

Тело молодого человека передано в лянкяранское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре Астаринского района начато следствие.