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    В Астаре автомобиль сбил велосипедиста

    Астара. 6 июня. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерних часах на территории села Гилякяран.

    Житель села 14-летний Алиакбар Гадыр оглы Алескеров, во время поездки на велосипеде был сбит проезжавшим автомобилем. Велосипедист, получивший повреждения различной степени тяжести, был доставлен в Астаринскую центральную городскую больницу. После на карете "скорой помощи" был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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