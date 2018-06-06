В Астаре автомобиль сбил велосипедиста

Астара. 6 июня. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерних часах на территории села Гилякяран.

Житель села 14-летний Алиакбар Гадыр оглы Алескеров, во время поездки на велосипеде был сбит проезжавшим автомобилем. Велосипедист, получивший повреждения различной степени тяжести, был доставлен в Астаринскую центральную городскую больницу. После на карете "скорой помощи" был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.