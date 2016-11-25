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    Сбитая в Астаре на тротуаре женщина скончалась в больнице - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

    Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания водителя

    ***18:46

    Астара. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 52-летнюю женщину сбил автомобиль.

    Как передает южное бюро Report, ДТП произошло на территории села Беюк Шахагаджи.

    Была сбита торгующая у дороги Талигани Мехти гызы Гулиева. Водитель сбежал с места происшествия. Раненая была доставлена в отделение реанимации Лянкяранской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось. 

    Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию водителя.

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