Сбитая в Астаре на тротуаре женщина скончалась в больнице - ФОТО - ДОПОЛНЕНО

***18:46

Астара. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 52-летнюю женщину сбил автомобиль.

Как передает южное бюро Report, ДТП произошло на территории села Беюк Шахагаджи.

Была сбита торгующая у дороги Талигани Мехти гызы Гулиева. Водитель сбежал с места происшествия. Раненая была доставлена в отделение реанимации Лянкяранской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию водителя.