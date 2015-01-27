Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Астане гражданин Азербайджана арестован за домогательства к несовершеннолетней девочке.

Как передает Report со ссылкой на Kazakhstan Today, об этом сообщили в пресс-службе ДВД.

Житель Астаны написал в ДВД заявление о том, что 23 января, около 15.00, в подъезде дома неизвестный приставал к его несовершеннолетней дочери.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний гражданин Азербайджана. В ходе проведенных следственных действий полицейские установили, что подозреваемый приехал в столицу в гости к родственникам. По прибытии в город официально зарегистрирован в миграционной полиции со сроком пребывания с 17 января по 14 февраля текущего года", - уточнили в пресс-службе.

В полиции также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (Развращение малолетних) УК РК. Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.

Ведется досудебное расследование.