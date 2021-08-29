О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Агсу возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19

В Агсу возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19 В Агсуинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело против больного коронавирусом, нарушившего правила карантина
Происшествия
29 августа 2021 г. 11:19
В Агсу возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19

В Агсуинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело против больного коронавирусом, нарушившего правила карантина.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, Радиму Гадирову было предписано проходить лечение от COVID-19 в домашних условиях. Однако он покинул дом и направился в кафе, чем создал условия для распространения инфекции. Приехавшая к заведению бригада врачей вернула его домой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение противоэпидемеиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение заболеваний или создающее реальную опасность для распространения заболеваний) УК Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке U.S. enters final stage in evacuation from Afghanistan 
Версия на азербайджанском языке Ağsuda kafedə aşkarlanan koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

Самое читаемое

Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi