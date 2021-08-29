В Агсу возбуждено уголовное дело против покинувшего дом больного COVID-19

В Агсуинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело против больного коронавирусом, нарушившего правила карантина

В Агсуинском районе Азербайджана возбуждено уголовное дело против больного коронавирусом, нарушившего правила карантина.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, Радиму Гадирову было предписано проходить лечение от COVID-19 в домашних условиях. Однако он покинул дом и направился в кафе, чем создал условия для распространения инфекции. Приехавшая к заведению бригада врачей вернула его домой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение противоэпидемеиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение заболеваний или создающее реальную опасность для распространения заболеваний) УК Азербайджана.