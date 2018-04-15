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    В Агсу в хлебопекарном цехе произошел пожар - ФОТО

    © Report

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Агсуинском районе в хлебопекарном цехе общей площадью 345 кв.м сгорели воспламеняющие конструкции площадью 313 кв.м.

    Как сообщает ширванское бюро Report, в цехе, прилегающем к центральному районному рынку, сгорели все предметы.

    На место происшествия были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны МЧС. Пожар был потушен примерно за 20 минут. Оставшаяся часть здания и другие близлежащие объекты были защищены от пожара.

    Причины пожара пока не установлены. 

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