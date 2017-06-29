В Агстафе задержан пьяный водитель, сбивший насмерть пешехода

Агстафа. 29 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе задержан водитель, сбивший пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, задержан житель района Руслан Теймураз оглу Кабиев 1990 г.р., сбивший ночью 27 июня жителя поселка Вургун, Намика Габиб оглу Юсибова 1964 г.р. и скрывшийся впоследствии с места происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что пешеход и водитель были в нетрезвом состоянии.

Так, шедший вдоль автомобильной дороги Н. Юсибов, будучи в нетрезвом состоянии, бросился под колеса автомобиля. Водитель, управлявший автомобилем марки "ВАЗ-2106" на высокой скорости, не смог притормозить и сбил его. Совершив преступление, пьяный водитель скрылся с места происшествия. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, водитель был задержан в селе Эйналлы и привлечен к следствию.

Отметим, что пешеход Н. Юсибов был помещен в Агстафинскую районную центральную больницу, где впоследствии скончался.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.