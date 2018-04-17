В Агстафе обнаружены снаряды

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе обнаружены снаряды.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA), 17 апреля в 13:46 из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в Агентство поступила информация о том, что на территории села Татлы Агстафинского района обнаружен снаряд.

На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

Специалисты агентства произвели осмотр пастбища на указанной территории и обнаружили 2 снаряда (100 мм ОФ-412 и 122 мм ОФ-56-1).

Снаряды перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 1 000 кв. метров рядом с местом, где обнаружили снаряды. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.