В Агстафе обнаружены снаряды

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе обнаружены снаряды.
Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA), 17 апреля в 13:46 из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в Агентство поступила информация о том, что на территории села Татлы Агстафинского района обнаружен снаряд.
На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.
Специалисты агентства произвели осмотр пастбища на указанной территории и обнаружили 2 снаряда (100 мм ОФ-412 и 122 мм ОФ-56-1).
Снаряды перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.
Был произведен наземный осмотр территории площадью 1 000 кв. метров рядом с местом, где обнаружили снаряды. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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