В Агстафе машина скорой помощи попала в аварию, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает западное бюро Report, машина станции скорой медицинской помощи Газахского района столкнулась с автомобилем марки Mercedes.

Во время происшествия получили ранения: водитель "скорой" Хасаев Турал Абульфат оглы (1984 г.р.), медсестра Алиева Егана Тельман гызы (1976 г.р.) и Мамедова Севда Мамат гызы (1966 г.р.).

По факту ведется расследование.

***22:09

Агстафа. 11 июля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, машина станции скорой медицинской помощи Газахского района столкнулась с автомобилем марки Mercedes.

Сообщается, что есть раненые. Согласно информации, среди них есть сотрудники медучереждения.

По факту ведется расследование.