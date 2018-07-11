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    В Агстафе машина скорой помощи попала в аварию, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    © Foto: "Report"

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

    Как сообщает западное бюро Report, машина станции скорой медицинской помощи Газахского района столкнулась с автомобилем марки Mercedes.

    Во время происшествия получили ранения: водитель "скорой" Хасаев Турал Абульфат оглы (1984 г.р.), медсестра Алиева Егана Тельман гызы (1976 г.р.) и Мамедова Севда Мамат гызы (1966 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    ***22:09

    Агстафа. 11 июля. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, машина станции скорой медицинской помощи Газахского района столкнулась с автомобилем марки Mercedes.

    Сообщается, что есть раненые. Согласно информации, среди них есть сотрудники медучереждения.

    По факту ведется расследование.

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