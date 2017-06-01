В Агстафе легковой автомобиль столкнулся с экскаватором, водитель погиб

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Водитель автомобиля, столкнувшегося в Агстафе с экскаватором, погиб.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
31 мая в 23 часа на территории поселка С. Вургуна города Агстафа житель Абшеронского района Расул Велиев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" врезался в экскаватор марки "Greyder".
Госпитализированный Р. Велиев скончался в медицинском учреждении.
Факт расследуется отделением полиции Агстафинского района.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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