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В Агджабеди за незаконное хранение оружия и кражу задержаны 20 человек

В Агджабеди за незаконное хранение оружия и кражу задержаны 20 человек В январе в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Агджабеди были задержаны 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, хранении оружия и краже.
Происшествия
5 февраля 2024 г. 10:14
В Агджабеди за незаконное хранение оружия и кражу задержаны 20 человек

В январе в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Агджабеди были задержаны 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, хранении оружия и краже.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Агджабединского РУП задержали 16 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Из незаконного оборота изъято около 24 кг различных наркотических средств.

Сотрудники полиции также задержали двух человек, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. У них обнаружено и изъято два пистолета Макарова, два магазина (часть оружия) и пять патронов.

По подозрению в краже крупного и мелкого рогатого скота были задержаны два человека. Они в общей сложности причинили гражданам ущерб на сумму 15 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay Ağcabədidə 20 nəfər saxlanılıb, 2 silah götürülüb

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