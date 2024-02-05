В Агджабеди за незаконное хранение оружия и кражу задержаны 20 человек

В январе в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Агджабеди были задержаны 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, хранении оружия и краже.

В январе в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в Агджабеди были задержаны 20 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, хранении оружия и краже.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Агджабединского РУП задержали 16 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Из незаконного оборота изъято около 24 кг различных наркотических средств.

Сотрудники полиции также задержали двух человек, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. У них обнаружено и изъято два пистолета Макарова, два магазина (часть оружия) и пять патронов.

По подозрению в краже крупного и мелкого рогатого скота были задержаны два человека. Они в общей сложности причинили гражданам ущерб на сумму 15 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела.