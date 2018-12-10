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    В Агджабеди у бывшего заключенного изъяли более 5 кг наркотиков

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Минувшим днем сотрудниками полиции в Агджабединском районе изъято из оборота большое количество наркотических веществ.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Агджабединского района, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель города, ранее судимый Асаф Гафаров.

    Во время личного обыска при нем был обнаружен героин. В ходе продолжившихся оперативно-розыскных мероприятий в доме, где проживал А.Гафаров, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 5 кг 150 гр марихуаны.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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