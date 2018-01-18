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    В Агджабеди пойман вор электрических кабелей

    В районном управлении полиции по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Агджабеди. 18 января. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе пойман человек, промышлявший кражей электрических кабелей.

    Как сообщили карабахскому бюро Report из Агджабединского районного управления полиции, к ним поступила информация о краже неизвестным электрических кабелей длиной в 500 м., предназначенных для освещения центральных проспектов и улиц и используемых представителями исполнительной власти города.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного управления полиции, был задержан районный житель Ибрагим Гусейнов, который подозревается в краже электрических кабелей. Подозреваемый во время первоначального опроса сознался в содеянном. Он сообщил, что переплавив краденные кабели, продавал полученное в пункт сдачи металла.

    В районном управлении полиции по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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