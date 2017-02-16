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    В Агджабеди молодой парень повесился на дереве

    По данному фактут возбуждено уголовное дело

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Агджабеди молодой парень покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.

    Как сообщает Report, самоубийство произошло в селе Юхары Гиямеддинли.

    Житель села Джафаров Шамистан Севиндик оглу (1994 г.р.) покончил жизнь самоубийством, повесившись на алычовом дереве.

    Районная прокуратура Агджабеди возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. 

    Расследуются причины самоубийства.

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