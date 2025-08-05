В Агджабеди изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков

В Агджабеди изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков

Правоохранительные органы в Агджабединском районе изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

По подозрению в наркоторговле были задержаны местные жители Бабек Алекберов, братья Самир и Джейхун Гадировы. У них обнаружено около 10 кг марихуаны и более 4 кг гашиша.

По словам задержанных, наркотики были приобретены с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.