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В Агджабеди изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков

В Агджабеди изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков В Агджабеди изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков
Происшествия
5 августа 2025 г. 12:30
В Агджабеди изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков

Правоохранительные органы в Агджабединском районе изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

По подозрению в наркоторговле были задержаны местные жители Бабек Алекберов, братья Самир и Джейхун Гадировы. У них обнаружено около 10 кг марихуаны и более 4 кг гашиша.

По словам задержанных, наркотики были приобретены с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə 14 kiloqram marixuana və həşiş aşkarlanıb

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