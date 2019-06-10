 Наверх

В Агджабеди девушка-подросток совершила суицид

В Агджабеди девушка-подросток совершила суицид

В Агджабединском районе девушка-подросток совершила суицид.

Как сообщает Report, жительница села Гарадолаг 14-летняя А.Ширинова повесилась во дворе своего дома.

По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi