В Агджабеди девушка-подросток совершила суицид

В Агджабеди девушка-подросток совершила суицид

10 июня, 2019 11:50

https://report.az/storage/news/6919f96221b2cbb45d08e400c3aac4ef/75d2151c-a823-41bd-b29d-4ddf126b0f0b_292.jpg В Агджабединском районе девушка-подросток совершила суицид. Как сообщает Report, жительница села Гарадолаг 14-летняя А.Ширинова повесилась во дворе своего дома. По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

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