В Агдаше у двух лиц изъяты не имеющие надлежащих документов ружья

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Агдашском районе у двух лиц изъяты ружья, не имеющие надлежащего документирования.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

По информации, сотрудники Агдашского районного отделения полиции изъяли у жителя села Пирайир Эльхана Магеррамова ружье марки "ТОZ-16", не имеющее надлежащего документирования.

В результате проведенных профилактических мероприятий житель села Голгети Агиль Мамедов добровольно сдал в полицию охотничье ружье марки "ТОZ-16" также не имеющее соответствующих документов.