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    В Агдаше у двух лиц изъяты не имеющие надлежащих документов ружья

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Агдашском районе у двух лиц изъяты ружья, не имеющие надлежащего документирования.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

    По информации, сотрудники Агдашского районного отделения полиции  изъяли у жителя села Пирайир Эльхана Магеррамова ружье марки "ТОZ-16", не имеющее надлежащего документирования.

    В результате проведенных профилактических мероприятий житель села Голгети Агиль Мамедов добровольно сдал в полицию охотничье ружье марки "ТОZ-16" также не имеющее соответствующих документов.

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