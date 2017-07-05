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    В Агдаше столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль

    Водители микроавтобуса марки Mercedes и автомобиля марки ВАЗ-2106, а также их пассажиры получили легкие травмы

    Агдаш. 5 июля. REPORT.AZ/ На территории Агдашского района произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, занимавшийся перевозкой пассажиров из Мингячевира в село Бычагчы Зардабского района автобус марки "Mercedes" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2106".

    ДТП произошло на территории агдашского села Пираза.

    Столкнулись управляемый жителем Агдашского района Физули Аслановым микроавтобус марки "Mercedes" и автомобиль "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель села Котаван Атамоглан Ширинов.

    К счастью, авария произошла в то время, когда автобус завершил последний рейс и возвращался в Агдаш. По этой причине в автобусе были лишь несколько пассажиров. Оба водителя и их пассажиры получили легкие травмы.

    Факт расследуется отделением полиции Агдашского района. 

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