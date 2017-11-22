В Агдаше перевернулся грузовой автомобиль, двое пострадавших

Евлах. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе перевернулся грузовой автомобиль.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автомагистрали Баку-Газах, пролегающем между агдашским селом Гарадейин и евлахским селом Гархун.

Так, потерявший управление грузовой автомобиль марки "Газель" врезался в препятствие на обочине дороги и перевернулся.

В результате происшествия двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.