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    В Агдаше перевернулся грузовой автомобиль, двое пострадавших

    По факту ведется расследование

    Евлах. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе перевернулся грузовой автомобиль.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на участке автомагистрали Баку-Газах, пролегающем между агдашским селом Гарадейин и евлахским селом Гархун.

    Так, потерявший управление грузовой автомобиль марки "Газель" врезался в препятствие на обочине дороги и перевернулся.

    В результате происшествия двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

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