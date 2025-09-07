В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался
Происшествия
- 07 сентября, 2025
- 20:36
В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, двигавшийся по магистрали Баку-Газах автомобиль "КИА", за рулем которого находился 29-летний Ахлиман Мехтиев, съехал с проезжей части и перевернулся.
Водитель скончался на месте происшествия, его пассажир получил различные травмы.
По факту начато расследование.
