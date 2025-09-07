российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался

    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 20:36
    В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался

    В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, двигавшийся по магистрали Баку-Газах автомобиль "КИА", за рулем которого находился 29-летний Ахлиман Мехтиев, съехал с проезжей части и перевернулся.

    Водитель скончался на месте происшествия, его пассажир получил различные травмы.

    По факту начато расследование.

