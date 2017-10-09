В Агдамском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

© Courtesy İmage — Report

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Гузанлы.

Столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106".

В результате ДТП автомобиль "ВАЗ-2106" перевернулся. Водитель - житель Мингячевира Ровшан Мустафаев и находившийся в автомобиле его сын получили травмы.

Потерявший управление за рулем "ВАЗ-2107" водитель наехал на стоявших на обочине дороги людей. Есть несколько пострадавших.

По факту ведется расследование.