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    В Агдамском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование© Courtesy İmage — Report

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Гузанлы.

    Столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106".

    В результате ДТП автомобиль "ВАЗ-2106" перевернулся. Водитель - житель Мингячевира Ровшан Мустафаев и находившийся в автомобиле его сын получили травмы.

    Потерявший управление за рулем "ВАЗ-2107" водитель наехал на стоявших на обочине дороги людей. Есть несколько пострадавших.

    По факту ведется расследование. 

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