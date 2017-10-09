В Агдамском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавшие.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована в поселке Гузанлы.
Столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2106".
В результате ДТП автомобиль "ВАЗ-2106" перевернулся. Водитель - житель Мингячевира Ровшан Мустафаев и находившийся в автомобиле его сын получили травмы.
Потерявший управление за рулем "ВАЗ-2107" водитель наехал на стоявших на обочине дороги людей. Есть несколько пострадавших.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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