    В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 11:39
    В Агдамском районе четыре человека задержаны по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

    Как передает карабахское бюро Report, об инциденте родители девушки сообщили в полицию.

    Жертвой является 16-летняя жительница села Юхары Юзбашылы.

    "Четверо задержанных также являются жителями Агдамского района. Подозреваемые переданы следственным органам. По факту назначены необходимые экспертизы, ведется расследование", - сообщили Report в региональной пресс-службе МВД.

