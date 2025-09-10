В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 11:39
В Агдамском районе четыре человека задержаны по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
Как передает карабахское бюро Report, об инциденте родители девушки сообщили в полицию.
Жертвой является 16-летняя жительница села Юхары Юзбашылы.
"Четверо задержанных также являются жителями Агдамского района. Подозреваемые переданы следственным органам. По факту назначены необходимые экспертизы, ведется расследование", - сообщили Report в региональной пресс-службе МВД.
Последние новости
11:50
Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложноИнфраструктура
11:48
Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEUЭнергетика
11:47
Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 годуВнешняя политика
11:44
СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападениемДругие страны
11:43
Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДАВнешняя политика
11:39
В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнейПроисшествия
11:33
Фото
В НАНА обсудили итоги августовской встречи в ВашингтонеВнешняя политика
11:26
Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛАДругие страны
11:24