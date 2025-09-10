В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

В Агдамском районе четыре человека задержаны по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Как передает карабахское бюро Report, об инциденте родители девушки сообщили в полицию.

Жертвой является 16-летняя жительница села Юхары Юзбашылы.

"Четверо задержанных также являются жителями Агдамского района. Подозреваемые переданы следственным органам. По факту назначены необходимые экспертизы, ведется расследование", - сообщили Report в региональной пресс-службе МВД.