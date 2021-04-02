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В Агдаме задержан пытавшийся проникнуть на деоккупированные территории

В Агдаме задержан пытавшийся проникнуть на деоккупированные территории После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол
Происшествия
2 апреля 2021 г. 11:45
В Агдаме задержан пытавшийся проникнуть на деоккупированные территории
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Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции (РОП) продолжаются меры по предотвращению случаев незаконного проникновения на освобожденную от оккупации территорию района, которая еще не полностью очищена от мин.

Как сообщили Report из Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского РОП Азербайджана, житель района Аламдар Шукюров был задержан сотрудниками полиции при попытке въехать с территории села Гарвенд на освобожденные от оккупации территории.

После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda azad olunan ərazilərə keçmək istəyən şəxs saxlanıldı

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