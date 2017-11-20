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    В Агдаме подросток, набравший на испытательном экзамене на курсах низкие баллы, покончил с собой

    Факт расследуется Агдамской районной прокуратурой

    Агдам. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Агдаме подросток совершил суицид.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Чеменли.

    Местный житель Рзаев Гыгылджым Хабиль оглу 2001 г.р. повесился в хлеву.

    По предварительной версии, подросток посещал действующие в районе курсы в целях подготовки к поступлению в вуз. Он покончил с собой из-за собранных на организованном на курсах экзамене низких баллов.

    Факт расследуется Агдамской районной прокуратурой. 

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