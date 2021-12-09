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В Агдаме обнаружены боеприпасы

В Агдаме обнаружены боеприпасы 10:13
Происшествия
9 декабря 2021 г. 10:38
В Агдаме обнаружены боеприпасы

Представителями соответствующих государственных структур, в том числе сотрудниками органов внутренних дел, непрерывно осуществляются необходимые меры по очистке освобожденных территорий от мин и других взрывчатых веществ, а также боеприпасов, оставленных армянскими вооруженными формированиями при отступлении.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Агдамского райотдела полиции обнаружили боеприпасы на территории села Гияслы.

Сотрудники полиции изъяли одну ручную гранату, 1309 пуль различного калибра и передали их в соответствующие инстанции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda döyüş sursatı aşkarlanıb

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