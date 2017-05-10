В Агдаме душевнобольная совершила суицид

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошел случай суицида.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Имамгулубейли.
Проживающая в поселке вынужденный переселенец 23-летняя Севиндж Исмаил гызы Аббасова покончила жизнь самоубийством в своем доме. Причины самоубийства не известны.
Родственники С. Аббасовой сообщили, что покойная страдала психическим расстройством.
По факту произошедшего в районной прокуратуре ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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