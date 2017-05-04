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    В Агдаме дома подверглись нашествию змей - ФОТО

    Причина этого связана с частым нарушением армянами режима прекращения огня и совершаемыми ими поджогами© Report.az

    Агдам. 4 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе дома подверглись нашествию змей.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в селе Эфетли, где скопилось большое количество змей, они также нападают на людей.

    По словам местного жителя Рази Гусейнова, в спальне детей он убил двух змей, остальные уползли.

    Сельчане отмечают, по сравнению с предыдущими годами, змей стало намного больше и они представляют реальную опасностью для играющих до дворах детей. Они считают, что причина появления столь большого количества змей связана с частым нарушением армянами режима прекращения огня и совершаемыми ими поджогами. Местные жители просят помощи у соответствующих структур.

    Отметим, что в последние годы заметно возросла миграция диких животных и змей с оккупированных территорий в расположенные вблизи линии соприкосновения войск населенные пункты. 

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