В Агдаме дома подверглись нашествию змей - ФОТО

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Агдам. 4 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе дома подверглись нашествию змей.

Как сообщает карабахское бюро Report, в селе Эфетли, где скопилось большое количество змей, они также нападают на людей.

По словам местного жителя Рази Гусейнова, в спальне детей он убил двух змей, остальные уползли.

Сельчане отмечают, по сравнению с предыдущими годами, змей стало намного больше и они представляют реальную опасностью для играющих до дворах детей. Они считают, что причина появления столь большого количества змей связана с частым нарушением армянами режима прекращения огня и совершаемыми ими поджогами. Местные жители просят помощи у соответствующих структур.

Отметим, что в последние годы заметно возросла миграция диких животных и змей с оккупированных территорий в расположенные вблизи линии соприкосновения войск населенные пункты.