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    В Агдаме 8 человек отравились от торта

    Инцидент произошел в селе Хындырыстан

    Агдам. 7 июля. REPORT.AZ/ В Агдаме 8 человек отравились от торта, испеченного для помолвки.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Хындырыстан.

    От съеденного торта отравились 68-летний Назим Бабаев, 60-летняя Наиля Бабаева, их сын 41-летний Рамиль Бабаев и его дети – 13-летняя Назрин Бабаева, 11-летняя Наиля Бабаева, 7-летний Орхан Бабаев, а также другие члены семьи – 35-летняя Амалия Иманова и 42-летняя Гюльбез Иманова.

    Пострадавшие доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.

    Их состояние расценивается как средней тяжести. 

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