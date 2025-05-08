В Абшеронском районе задержан подозреваемый наркокурьер с 19 кг наркотиков

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В Абшеронском районе задержан наркокурьер с 19 кг наркотиков, полученных от гражданина Ирана.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В ходе операции, проведенной на территории района, был задержан 37-летний Эльвин Гулиев. При осмотре его автомобиля было обнаружено 14 кг марихуаны обогащенной психотропными веществами, а также 5 кг героина и метамфетамина.

Э.Гулиев заявил, что получил наркотические средства через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, на территории Гарадагского района и намеревался доставить их по разным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.