В кафе в Абшеронском районе произошла массовая драка, есть пострадавшие

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошла массовая драка, есть пострадавшие.

Как отмечает Report, инцидент произошел в кафе недалеко от "Араз маркета" в поселке Масазыр.

Так, Алвандов Ахсан Джафар оглу 1992 г.р. и его брат Алвандов Физули Джафар оглу были избиты в кафе шестью мужчинами. Пострадавшие Ахсан и Физули Алвандовы госпитализированы в тяжелом состоянии.

В ходе проводимого сотрудниками Абшеронского РУП следствия, Ф.Алвандов заявил сотрудникам правоохранительных органов, что когда они сидели в кафе, брат говорил по телефону со знакомой женщиной. Находившиеся в кафе лица потребовали, чтобы он продолжил разговор вне заведения. На этой почве возник спор между А.Алвандовым и другими посетителями кафе, который перерос в драку. Увидев, как избивают брата, Ф.Алвандов вмешался в драку и также был избит.

По факту ведется расследование.