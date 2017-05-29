В Абшероне женившийся месяц назад молодой человек погиб в аварии на угнанном им автомобиле - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 10:19

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Абшероне, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщает Report, по информации, 28 мая примерно в 15:00 на территории города Хырдалан опрокинулся автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем города Баку Сахилем Мамедовым. Водитель скончался, а его пассажир госпитализирован с травмами.

В ходе расследования выявлено, что принадлежащий жителю города Баку Эльвину Мамедову автомобиль был угнан 28 мая из мастерской по ремонту автомобилей на территории Низаминского района работником мастерской Сахилем Мамедовым.

По факту Абшеронским РУП ведется расследование.

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ На шоссе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке дороги на территории Абшеронского района.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным номером 90-EH-176 Мамедов Сахиль Афсар оглу 1990 г.р. потерял управление во время движения, в результате чего автомобиль врезался в железное ограждение и опрокинулся. Водитель погиб, а его пассажир Алиев Айдын Ильгар оглу 1990 г.р. госпитализирован с травмами.

Отметим, что пострадавший является деверем погибшего водителя. С.Мамедов месяц назад сыграл свадьбу. Он был единственным сыном в семье.

По факту ведется расследование.