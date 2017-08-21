На Абшероне в колодце обнаружены останки погибшего два года назад мужчины

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в колодце обнаружены останки погибшего два года назад мужчины.

Как передает Report, об этом сообщили в полицию, и сотрудники правоохранительных органов произвели осмотр места происшествия.

Принадлежащие мужчине останки были переданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По заключению экспертов, этот человек погиб два года назад. В результате расследования выяснилось, что останки принадлежат Магомеду Абдулгусейн оглу Надирову 1977 г.р.

По факту ведется расследование.