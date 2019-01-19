 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Абшероне совершено нападение на автозаправочную станцию

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Абшероне совершено нападение на автозаправочную станцию.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    В сообщении отмечается, что 11 января двое неизвестных в масках совершили нападение на автозаправочную станцию в Хырдалане. Пригрозив жителю поселка Ашагы Гюздек, работающему на АЗС оператором Руслану Амкишиеву неким предметом, похожим на огнестрельное оружие, двое неизвестных попытались совершить разбойное нападение, однако, встретив сопротивление, скрылись с места происшествия. Абшеронское РУП проинформировано о случившемся. 

    Сотрудники полиции незамедлительно пустились на поиски преступников. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) УК Азербайджана. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП совместно с Главным управлением уголовного розыска, были задержаны жители поселка Ашагы Гюздек, ранее судимые Турал Гараев и Магомед Мирзоев

    Следственные мероприятия продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi