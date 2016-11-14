В Абшероне произошло тяжелое ДТП, 5 человек пострадали

Двое раненых являются борцами
Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр водитель уснул за рулем, что привело к аварии.
Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано неподалеку от "Дуз гёлю".
Согласно информации, автомобиль марки BMW, управляемый Павлом Витровичем (1984 г.р.), столкнулся с ехавшим по встречной дороге автомобилем марки Daewoo, управляемым Бахышовым Ильгаром Халид оглу. В результате водитель автомобиля марки Daewoo И.Бахышов, пассажиры Самедов Шахлар Мадат оглу (1960 г.р.), Насирли Маис Гаджиали оглу (1983 г.р.) и его дети - 11-летний Насирли Юсиф Маис оглу и 14-летний Насирли Али Маис оглу получили тяжелые телесные повреждения. Раненые госпитализированы в Городскую клиническую больницу №1. Водитель автомобиля марки BMW П.Витрович доставлен в Республиканскую клиническую больницу.
По словам врачей, состояние Ю.Насирли (2005 г.р.) крайне тяжелое, у него открытая черепно-мозговая травма. Отметим, что Ю.Насирли и его брат А.Насирли занимаются борьбой.
На место аварии прибыли сотрудники Государственного управления дорожной полиции Абшеронского района. По предварительным данным, водитель автомобиля марки BMW уснул за рулем.
Расследование причин ДТП продолжается.
Crime News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook