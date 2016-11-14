В Абшероне произошло тяжелое ДТП, 5 человек пострадали

Двое раненых являются борцами

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр водитель уснул за рулем, что привело к аварии.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано неподалеку от "Дуз гёлю".

Согласно информации, автомобиль марки BMW, управляемый Павлом Витровичем (1984 г.р.), столкнулся с ехавшим по встречной дороге автомобилем марки Daewoo, управляемым Бахышовым Ильгаром Халид оглу. В результате водитель автомобиля марки Daewoo И.Бахышов, пассажиры Самедов Шахлар Мадат оглу (1960 г.р.), Насирли Маис Гаджиали оглу (1983 г.р.) и его дети - 11-летний Насирли Юсиф Маис оглу и 14-летний Насирли Али Маис оглу получили тяжелые телесные повреждения. Раненые госпитализированы в Городскую клиническую больницу №1. Водитель автомобиля марки BMW П.Витрович доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

По словам врачей, состояние Ю.Насирли (2005 г.р.) крайне тяжелое, у него открытая черепно-мозговая травма. Отметим, что Ю.Насирли и его брат А.Насирли занимаются борьбой.

На место аварии прибыли сотрудники Государственного управления дорожной полиции Абшеронского района. По предварительным данным, водитель автомобиля марки BMW уснул за рулем.

Расследование причин ДТП продолжается.