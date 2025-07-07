На Абшероне произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в Молодежном городке Абшерона, Абшеронский район.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в Молодежном городке Абшерона.

Как Report сообщили в МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что на шестом этаже 11-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего возгорания.

В результате взрывной волны дому был нанесен ущерб, три человека пострадали. Силы МЧС предприняли соответствующие меры безопасности.

По факту начато расследование.