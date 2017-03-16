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    В Абшероне мужчина нанес ножевое ранение брату и сбежал

    Сотрудники Абшеронского РУП ведут поиски сбежавшего лица

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе мужчина нанес ножевое ранение брату и сбежал.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Мухаммедли района.

    Так, 31-летний Нуралиев Сеидали Мурад оглу поспорил со своим братом. Спор превратился в драку, в ходе которой брат ударил С. Нуралиева ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавший доставлен в больницу с помощью членов семьи.

    По словам членов семьи, инцидент произошел по неосторожности. Однако в ходе предварительного расследования было выявлено, что С. Нуралиева ударил ножом собственный брат.

    Сотрудники Абшеронского РУП ведут поиски сбежавшего лица.

    По факту ведется расследование.

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