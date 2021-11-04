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В Абшероне 15-летняя девушка бросилась с многоэтажного дома

В Абшероне 15-летняя девушка бросилась с многоэтажного дома В городе Хырдалан Абшеронского района Баку совершена попытка самоубийства.
Происшествия
4 ноября 2021 г. 02:03
В Абшероне 15-летняя девушка бросилась с многоэтажного дома

В городе Хырдалан Абшеронского района зафиксирован случай суицида.

Как передает Report, Г.Насирова, 2006 года рождения покончила жизнь самоубийством, бросившись с балкона квартиры многоэтажного дома.

С диагнозом открытой черепно-мозговой травмы она с начала доставлена в Абшеронскую районную центральную больницу, а затем из-за тяжелого состояния отправлена в Клинический центр №1.

На теле 15-летней Насировой зафиксированы множественные переломы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

По факту началось следствие.

01:01

В городе Хырдалан Абшеронского района совершена попытка самоубийства.

Как передает Report, Г.Насирова, 2006 года рождения сбросилась с многоэтажного здания, где она проживала.

С диагнозом открытой черепно-мозговой травмы она доставлена в Абшеронскую районную центральную больницу, а затем из-за тяжелого состояния отправлена в Клинический центр №1. На теле Насировой зафиксированы множественные переломы.

По факту началось следствие.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda yeniyetmə qız özünü binadan ataraq intihar edib

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