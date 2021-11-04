В Абшероне 15-летняя девушка бросилась с многоэтажного дома

В городе Хырдалан Абшеронского района зафиксирован случай суицида.
Как передает Report, Г.Насирова, 2006 года рождения покончила жизнь самоубийством, бросившись с балкона квартиры многоэтажного дома.
С диагнозом открытой черепно-мозговой травмы она с начала доставлена в Абшеронскую районную центральную больницу, а затем из-за тяжелого состояния отправлена в Клинический центр №1.
На теле 15-летней Насировой зафиксированы множественные переломы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.
По факту началось следствие.
В городе Хырдалан Абшеронского района совершена попытка самоубийства.
Как передает Report, Г.Насирова, 2006 года рождения сбросилась с многоэтажного здания, где она проживала.
С диагнозом открытой черепно-мозговой травмы она доставлена в Абшеронскую районную центральную больницу, а затем из-за тяжелого состояния отправлена в Клинический центр №1. На теле Насировой зафиксированы множественные переломы.
По факту началось следствие.