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    Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах в связи с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года номер 1006". 

    Как сообщает Report, состав Национальной комиссии, созданной частью 3-й распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах в связи с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года номер 1006 дан в следующей редакции:

    "Председатель Комиссии

    министр иностранных дел Aзербайджанской Республики

    заместители председателя Комиссии

    президент Национальной Академии Наук Aзербайджана

    заместитель министра культуры Aзербайджанской Республики

    заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Aзербайджанской Республики

    заместитель министра образования Aзербайджанской Республики

    члены Koмиссии

    заведующий отделом вопросов внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

    заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

    заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Aзербайджанской Республики

    заведующий отделом межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации Президента Aзербайджанской Республики

    уполномоченный по правам человека Aзербайджанской Республики (oмбудсмен)

    заместитель министра экологии и природных ресурсов Aзербайджанской Республики

    заместитель министра молодежи и спорта Aзербайджанской Республики

    председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

    председатель Правления Aзербайджанского государственного информационного агентства (AЗЕРТАДЖ)

    ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

    председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

    председатель Aзербайджанского общества "Книга".

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