Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах в связи с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года номер 1006".
Как сообщает Report, состав Национальной комиссии, созданной частью 3-й распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах в связи с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года номер 1006 дан в следующей редакции:
"Председатель Комиссии
министр иностранных дел Aзербайджанской Республики
заместители председателя Комиссии
президент Национальной Академии Наук Aзербайджана
заместитель министра культуры Aзербайджанской Республики
заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Aзербайджанской Республики
заместитель министра образования Aзербайджанской Республики
члены Koмиссии
заведующий отделом вопросов внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики
заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Aзербайджанской Республики
заведующий отделом межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации Президента Aзербайджанской Республики
уполномоченный по правам человека Aзербайджанской Республики (oмбудсмен)
заместитель министра экологии и природных ресурсов Aзербайджанской Республики
заместитель министра молодежи и спорта Aзербайджанской Республики
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
председатель Правления Aзербайджанского государственного информационного агентства (AЗЕРТАДЖ)
ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"
председатель Aзербайджанского общества "Книга".
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