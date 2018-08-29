Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах в связи с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года номер 1006".

Как сообщает Report, состав Национальной комиссии, созданной частью 3-й распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах в связи с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года номер 1006 дан в следующей редакции:

"Председатель Комиссии

министр иностранных дел Aзербайджанской Республики

заместители председателя Комиссии

президент Национальной Академии Наук Aзербайджана

заместитель министра культуры Aзербайджанской Республики

заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Aзербайджанской Республики

заместитель министра образования Aзербайджанской Республики

члены Koмиссии

заведующий отделом вопросов внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Aзербайджанской Республики

заведующий отделом межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации Президента Aзербайджанской Республики

уполномоченный по правам человека Aзербайджанской Республики (oмбудсмен)

заместитель министра экологии и природных ресурсов Aзербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Aзербайджанской Республики

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

председатель Правления Aзербайджанского государственного информационного агентства (AЗЕРТАДЖ)

ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

председатель Aзербайджанского общества "Книга".