Установлены личности всех пострадавших при пожаре в жилом доме в Ясамале

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 02:19
    Установлены личности всех пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.

    Как передает Report, из 26 пострадавших во время пожара 19 человек - Гудиев Алтай Фаррух оглу (2021 г.р.), Мамедова Амелия Заур гызы (2025 г.р.), Мамедова Эльмира Аслан гызы (1966 г.р.), Мамедова Фатиме Элчин гызы (1994 г.р.), Гасымов Гасан Рустам оглу (1991 г.р.), Бюнятов Нурлан Элдениз оглу (1995 г.р.), Алясгеров Рашад Арзу оглу (1988 г.р.), Мамедов Самир Камал оглу (1984 г.р.), Мисгасымова Сабахханым Махаррам (1990 г.р.), Миргасымова Сема Эмин гызы (2021 г.р.), Мухтарова Теране Гарибага гызы (1959 г.р.), Гулиев Виляет Эдалет оглу (1998 г.р.), Мамедов Заур Эмиль оглу (1988 г.р.), Байрамлы Зехра Хагани гызы (2017 г.р.), Бабаханова Саида Анар гызы (2004 г.р.), Бабаханов Вугар Анар оглы (2009 г.р.), Мамедов Кенан Гусейн оглу (1987 г.р.), Алиев Гусейнали Малик оглу (2001 г.р.), Абдуллаева Лейла (2025 г.р., 7 месяцев) были выписаны из токсикологического отделения Клинического медицинского центра.

    В токсикологическом отделении продолжают лечение семь человек - Гамбарли Лейла Али гызы (2015 г.р.), Махмед Микаил Самир оглу (2021 г.р.), Беширов Эльчин Ибрагим оглу (1987 г.р.), Гамбарова Рена Вугар гызы (1990 г.р.), Мамедова Марта Ринатовна (1986 г.р.), Гуламова Леман Рашид гызы (2000 г.р.), Мухаммед Даниэль Самир оглу (год рождения в оригинале не указан - оставлен без изменений).

    Отметим, что во время происшествия от отравления дымом скончались:

    - Арзу Али гызы Гянбарли (2018 г.р.)

    - Самир Камал оглу Мамедов (1983 г.р.),

    - Хумбетова Кёнуль Вялибей гызы (1977 г.р.).

    По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется предварительное расследование.

    пожар Ясамал пострадавшие
    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində zəhərlənənlərin kimliyi məlum olub - SİYAHI

