Установлены личности пострадавших в ДТП в Гяндже

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Гянджа. 14 марта. REPORT.AZ/ Установлены личности пострадавших в ходе столкновения двух автомобилей в городе Гянджа.

Как сообщает западное бюро Report, это пассажиры автомобиля марки "ВАЗ-2106" - жительница города Гянджи Нурлана Сахиль гызы Искандерова 1979 г.р. и ее дети - 7-летний Юсуф Гуммет оглу Мамедов и 9-летний Нихад Гуммет оглу Мамедов.

Все трое были помещены в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

По факту продолжается расследование.

Отметим, что инцидент был зафиксирован в городе Гяндже на улице Узеира Гаджибейли. Столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и "ГАЗель". Состояние матери удовлетворительное, дети получили амбулаторное лечение. Водители обеих машин не пострадали.