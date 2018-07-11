Установлены личности подозреваемых в убийстве офицеров полиции в Гяндже

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности Азербайджана распространили очередную информацию в связи с событиями в Гяндже.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 10 июля в Гяндже в результате нападения пытавшейся нарушить общественный порядок группы радикально настроенных религиозных лиц с тупыми и колюще-режущими предметами на сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности, двое офицеров полиции стали шехидами.

В результате незамедлительно принятых мер в Гяндже был восстановлен общественный порядок, в целом в республике сохраняется стабильность и безопасность.

В результате оперативно-розыскных мер были установлены личности двух подозреваемых в совершении этого кровавого преступления. Это жители Гянджи - ранее судимый за умышленное убийство и грабеж Рашад Мамедали оглы Беюккишиев 1988 г.р. и Фаррух Хагани оглы Гасымов 1988 г.р. Для их поимки ведется интенсивная работа.

В то же время, мы обращаемся с просьбой к гражданам, которые могут быть информированы о месте сокрытия этих лиц, чьи фотографии приведены ниже, позвонить на службу "102" МВД или по городским номерам Баку (012) 590-93-31; (012) 590-94-31; (012) 492-73-96 и Гянджи (012) 590-61-14; (012) 590-61-15; 256-07-73; 256-75-09.