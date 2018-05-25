Установлены личности двух погибших, чьи тела были найдены в лодке в Каспийском море - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 25 мая. REPORT.AZ/ Тела, лежавшие в резиновой лодке, были извлечены из воды сотрудниками МЧС.

Как сообщает местное бюро Report, останки принадлежат Джабиеву Адилю Мушвиг оглы, 2003 года рождения, и Назарову Нусрету Назар оглы, 2001 года рождения.

Известно, что молодые люди вышли в море месяц назад.

Тела погибших передадут родным после экспертизы.

*** 17:06

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана распространило официальную информацию в связи с лицами, утонувшими в Каспийском море.

Как передает Report, в сообщении говорится, что сегодня около 13:00 в море (на 90 км от берега вглубь моря)была обнаружена резиновая лодка с телами двух человек (личности не известны).

Информация была передана в соответствующие структуры. Судно "Вихрь-3" Государственной службы пожарной охраны МЧС прибыло на территорию обнаружения лодки. В настоящее время принимаются необходимые меры, связанные с выводом на берег лодки и извлечением тел.

Будет дана дополнительная информация.