Установлены личности двух погибших, чьи тела были найдены в лодке в Каспийском море - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 25 мая. REPORT.AZ/ Тела, лежавшие в резиновой лодке, были извлечены из воды сотрудниками МЧС.
Как сообщает местное бюро Report, останки принадлежат Джабиеву Адилю Мушвиг оглы, 2003 года рождения, и Назарову Нусрету Назар оглы, 2001 года рождения.
Известно, что молодые люди вышли в море месяц назад.
Тела погибших передадут родным после экспертизы.
*** 17:06
Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана распространило официальную информацию в связи с лицами, утонувшими в Каспийском море.
Как передает Report, в сообщении говорится, что сегодня около 13:00 в море (на 90 км от берега вглубь моря)была обнаружена резиновая лодка с телами двух человек (личности не известны).
Информация была передана в соответствующие структуры. Судно "Вихрь-3" Государственной службы пожарной охраны МЧС прибыло на территорию обнаружения лодки. В настоящее время принимаются необходимые меры, связанные с выводом на берег лодки и извлечением тел.
Будет дана дополнительная информация.
Valeh DadaşovАвтор новости
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