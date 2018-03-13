Установлены имена пострадавших в аварии в Ширване - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

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Ширван. 13 марта. REPORT.AZ/ Установлены имена пострадавших во время аварии микроавтобуса в Ширване.

Как сообщает Аранское бюро Report, во время аварии в автобусе было 11 человек, включая водителя.

В результате аварии пострадали 5 человек: Ханкишиева Тунзаля Адиль гызы, Алиева Лятафят Шахгусейн гызы, Дадашова Шаргия Абиль гызы, Велиева Гюлюстан Фазиль гызы, Мирзаева Севда Худаверди гызы. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Пострадавшие - жители Сабирабадского района.

*** 09:48

Ширван. 13 марта. REPORT.AZ/ В городе Ширван пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Как сообщает Аранское бюро Report, авария произошла сегодня утром на трассе Ширван-Сальяны, в 200 метрах от железнодорожного тоннеля.

В результате аварии микроавтобуса, принадлежащего компании Şirvan oil, 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были размещены в Ширванской городской центральной больнице.

Как сообщили Report в больнице, они направлены на амбулаторное обследование.

Факт расследуется.