Установлены имена еще 9 членов армянского террористического формирования

Установлены имена еще 9 членов армянского вооруженного террористического формирования, уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Установлены имена еще 9 членов армянского вооруженного террористического формирования, уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Как передает Report, суд по уголовному делу в отношении Ованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тонусяна Левана Ашотовича и других – Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верёжевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Эрабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагиговича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича состоится в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова.

Дата подготовительного заседания пока не известна.

Группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала непредусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря совершили вооруженные нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия , представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Ранее общественность была проинформирована о том, что следствие по уголовному делу в отношении 14 членов вооруженной группы завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным заключением.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении членов незаконного вооруженного формирования Гованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и других, в целом 13 лиц, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

Предварительное следствие по соответствующим уголовным делам в отношении других обвиняемых членов вышеуказанного вооруженного формирования завершено, осуществляется ознакомление с материалами дела.